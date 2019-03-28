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Поражение Медведева от Федерера – в видеообзоре матчей 4-го круга Miami Open

Поражение Медведева от Федерера – в видеообзоре матчей 4-го круга Miami Open
Теннис / ATP

На турнире категории «Мастерс» в Майами (США) продолжаются матчи четвёртого раунда. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.

Вторая ракетка России Даниил Медведев не смог оказать сопротивление 37-летнему швейцарцу Роджеру Федереру – 4:6, 2:6. Следующим соперником пятой ракетки мира станет представитель ЮАР Кевин Андерсон.

Действующий чемпион соревнований Джон Иснер на двух тай-брейках обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута – 7:6 (7:1), 7:6 (7:5). Интересно, что из восьми проведённых американцем на турнире сетов семь завершались на тай-брейках, и Иснер выигрывал в каждом из них.

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл хорвата Борну Чорича 7:6 (7:3), 6:2 и стал самым юным участником полуфинала Miami Open в истории турнира.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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