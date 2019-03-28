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Победы Халеп и Кар. Плишковой – в видеообзоре матчей 1/4 финала Miami Open

Победы Халеп и Кар. Плишковой – в видеообзоре матчей 1/4 финала Miami Open
Теннис / WTA

На турнире категории Premier Mandatory в Майами (США) продолжаются четвертьфинальные матчи. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеяная на турнире под вторым номером, вышла в полуфинал, обыграв китаянку Ван Цян (18) со счётом 6:4, 7:5.

В параллельном четвертьфинале чешка Каролина Плишкова обыграла соотечественницу Маркету Вондроушову – 6:3, 6:4.

В полуфинальной встрече Халеп встретится с Плишковой и в случае победы, помимо выхода в финал престижных соревнований, сможет вернуть себе звание первой ракетки мира. В параллельном полуфинале австралийка Эшли Барти встретится с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

Напомним, действующей победительницей Miami Open является теннисистка из США Слоан Стивенс.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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