Надаль: рад, что в детстве выбрал теннис, а не футбол

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» из Испании Рафаэль Надаль рассказал о своём отношении к футболу и Криштиану Роналду.



«Мне действительно нравится футбол, и я не был таким уж плохим игроком в детстве. Тем не менее я рад, что выбрал теннис», – цитирует испанца Tennis World USA.



Рафаэль является болельщиком футбольного клуба «Реал» (Мадрид), в котором долгое время выступал один из лучших игроков мира Криштиану Роналду. Прошлым летом он покинул Испанию ради итальянского «Ювентуса».



«Я знаю Криштиану и думаю, что он сделал очень много больших дел в «Реале». Он всегда будет частью истории клуба», — сказал теннисист.

В данный момент Надаль сделал паузу в выступлениях из-за травмы колена. Из-за повреждения Рафаэль не смог выйти на полуфинальный матч турнира в Индиан-Уэллсе против Роджера Федерера.