Маррей – Бобу Брайану: каждая твоя победа прибавляет мне мотивации

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поддержал 40-летнего американца Боба Брайана, который вернулся в тур после замены тазобедренного сустава в прошлом году.

Брайан вместе с братом Майком вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами.

«Каждая твоя победа прибавляет мне мотивации. Вперед, мой бионический брат», – написал Маррей в комментариях под постом Брайана в «Инстаграме».

Напомним, большую часть прошлого сезона Маррей восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию.