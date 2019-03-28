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ITF намерена сохранить Кубок Хопмана

ITF намерена сохранить Кубок Хопмана
Теннис

Международная федерация тенниса (ITF) намерена сохранить Кубок Хопмана, уже начались поиски нового места проведения турнира, сообщил президент организации Дэвид Хаггерти.

Ранее стало известно, что Кубок Хопмана больше не будет проводиться в Перте (Австралия).

«Хотим поблагодарить Tennis Australia и правительство Западной Австралии за участие в организации выдающегося турнира. Ведём переговоры с потенциальными партнёрами, чтобы решить, где и когда этот турнир будет проходить в следующий раз», — цитирует Хаггерти сайт ITF.

Кубок Хопмана проводится с 1989 года. Соревнования считались неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар. Формат Кубка Хопмана включал в себя две встречи в одиночном разряде, а также один поединок в смешанном разряде.

Последним победителем турнира является сборная Швейцарии, которую представляли Роджер Федерер и Белинда Бенчич. В финальном матче они обыграли представителей Германии Анжелику Кербер и Александра Зверева.

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