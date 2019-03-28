Международная федерация тенниса (ITF) намерена сохранить Кубок Хопмана, уже начались поиски нового места проведения турнира, сообщил президент организации Дэвид Хаггерти.

Ранее стало известно, что Кубок Хопмана больше не будет проводиться в Перте (Австралия).

«Хотим поблагодарить Tennis Australia и правительство Западной Австралии за участие в организации выдающегося турнира. Ведём переговоры с потенциальными партнёрами, чтобы решить, где и когда этот турнир будет проходить в следующий раз», — цитирует Хаггерти сайт ITF.

Кубок Хопмана проводится с 1989 года. Соревнования считались неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар. Формат Кубка Хопмана включал в себя две встречи в одиночном разряде, а также один поединок в смешанном разряде.



Последним победителем турнира является сборная Швейцарии, которую представляли Роджер Федерер и Белинда Бенчич. В финальном матче они обыграли представителей Германии Анжелику Кербер и Александра Зверева.