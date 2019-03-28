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Федерер: если и сыграю в Южной Америке, то только в выставочном матче

Федерер: если и сыграю в Южной Америке, то только в выставочном матче
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что в ближайшем будущем не планирует играть турниры в Южной Америке.

«Это довольно сложно. Если поеду туда, мне придётся играть на грунте в Бразилии или в другом месте. Хардовые корты есть только в Акапулько, но там не смогу сыграть, потому что на той же неделе выступаю в Дубае.

В общем, если и сыграю в Южной Америке, то только в выставочном матче. Не могу изменить это, потому что провожу не так много турниров и не могу быть в нескольких местах одновременно», — приводит слова Федерера Globo Esporte.

В настоящее время 37-летний Федерер занимает пятую строчку в рейтинге АТР. 29 марта швейцарец сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР в 1/4 финала турнира в Майами.

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