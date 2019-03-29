Четвертьфинал Шаповалов — Тиафо в Майами перенесли на корт Grandstand

Расписание матчей на турнире серии «Мастерс» в Майами изменили из-за дождя.

Игра между эстонкой Анетт Контавейт и австралийкой Эшли Барти в полуфинале женского одиночного разряда на корте Stadium была остановлена после четырёх геймов. Предварительно игра должна возобновиться в 00:45 мск.

Четвертьфинальный матч между канадцем Денисом Шаповаловым и американцем Фрэнсисом Тиафо был перенесён на корт Grandstand. Игра начнётся не раньше 01:00 мск.

Действующим победителем престижных соревнований в Майами в мужском разряде является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Александра Зверева из Германии — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. В женском разряде действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс, которая в прошлом году переиграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.