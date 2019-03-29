Шаповалов обыграл Тиафо и вышел в полуфинал турнира в Майами

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на турнире в Майами (США), под 20-м номером, вышел в полуфинал, одержав волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (28) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Счёт в личных встречах – 2:1 в пользу Дениса.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. На счету канадца 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 12. Тиафо совершил 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В полуфинале Шаповалов сыграет с победителем противостояния Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – Роджер Федерер (Швейцария, 4).

Действующим чемпионом турнира является американец Джон Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.