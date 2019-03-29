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Шаповалов обыграл Тиафо и вышел в полуфинал турнира в Майами

Шаповалов обыграл Тиафо и вышел в полуфинал турнира в Майами
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на турнире в Майами (США), под 20-м номером, вышел в полуфинал, одержав волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (28) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Счёт в личных встречах – 2:1 в пользу Дениса.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. На счету канадца 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 12. Тиафо совершил 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

В полуфинале Шаповалов сыграет с победителем противостояния Кевин Андерсон (ЮАР, 6) – Роджер Федерер (Швейцария, 4).

Действующим чемпионом турнира является американец Джон Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Шаповалов – о встрече с Тиафо: Фрэнсис станет великим чемпионом
29 марта 2019 года, пятница. 01:45 МСК
Майами (м). 1/4 финала
Идет 3-й сет
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
1 : 1
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
1 2 3
           
6 5 6 3
7 7 4 1
           
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