Федерер в ¼ финала турнира в Майами победил Андерсона, выиграв первый сет 6:0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Майами (США) под четвёртым номером, вышел в полуфинал соревнований, обыграв представителя ЮАР Кевина Андерсона (6)– 6:0, 6:4. По личным встречам впереди Роджер – 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. На счету Федерера 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 13. Андерсон совершил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1.

За право выйти в финал Федерер сразится с канадцем Денисом Шаповаловым (20).

Действующим чемпионом турнира является американец Джон Иснер, который в прошлогоднем финале обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.