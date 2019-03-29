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Плишкова в ½ финала турнира в Майами обыграла Халеп, отдав гейм во втором сете

Плишкова в ½ финала турнира в Майами обыграла Халеп, отдав гейм во втором сете
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в финал, обыграв румынку Симону Халеп (2) 7:5, 6:1. Счёт в личных встречах сократился – 3-7.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету Плишковой 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Халеп совершила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

В финале Miami Open Плишкова встретится с австралийкой Эшли Барти, посеянной под 12-м номером. В полуфинале она обыграла эстонку Анетт Контавейт (21).

Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Кар. Плишкова: мне попадаются соперницы, которые защищаются больше других
29 марта 2019 года, пятница. 05:00 МСК
Майами (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
2 : 0
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
7 6  
5 1  
           
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