Плишкова в ½ финала турнира в Майами обыграла Халеп, отдав гейм во втором сете

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Майами (США) под пятым номером, вышла в финал, обыграв румынку Симону Халеп (2)– 7:5, 6:1. Счёт в личных встречах сократился – 3-7.

Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. На счету Плишковой 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. Халеп совершила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

В финале Miami Open Плишкова встретится с австралийкой Эшли Барти, посеянной под 12-м номером. В полуфинале она обыграла эстонку Анетт Контавейт (21).

Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.