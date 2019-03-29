Шаповалов: мне немного некомфортно из-за того, что Тиафо не смог пройти дальше

Канадец Денис Шаповалов прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

«Мне нелегко сейчас, так как я желаю Тиафо всего лучшего и радуюсь, когда он далеко проходит по турнирной сетке. Но когда мы играем друг с другом и я побеждаю, то, конечно, это приятно.

Отчасти я чувствую себя немного некомфортно, потому что Фрэнсис не смог пройти дальше. Я знаю, что он заслуживал победу так же, как и я. Он так упорно работает. Тиафо — прекрасный человек. В этом смысле мне, конечно, нелегко. Но когда мы выходим на корт и начинаем игру, это просто теннис. Мы любим наш вид спорта, и оба стараемся победить", — приводит слова Шаповалова официальный сайт тура.

В полуфинале Шаповалов сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.