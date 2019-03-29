Маррей даст старт Лондонскому марафону, в прошлом году это сделала королева

Экс первая ракетка мира, двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей откроет Лондонский марафон, который пройдёт 28 апреля, сообщает BBC. В 2018 году старт соревнованиям дала королева Елизавета II.

«Это великолепные соревнования, которые так много значат для людей. Каждый год марафон собирает миллионы на благотворительность и вдохновляет людей вести активный образ жизни. Я восхищаюсь участниками марафона. Может, однажды и сам пробегу», — сказал Маррей.

Большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии 2019 года он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию. В марте Энди сообщил о прохождении успешной реабилитации и готовности возобновить карьеру.