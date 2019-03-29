Федерер: в моих матчах уже давно такого не было

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от розыгрыша, который случился в пятом гейме матча с южноафриканцем Кевином Андерсоном в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами.
Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.
«Думаю, здорово, что зрители были так вовлечены в игру в этот момент. Иногда нужно несколько великолепных ударов, чтобы привлечь их внимание. А иногда многого не требуется. Но такие розыгрыши помогают привлечь всеобщее внимание. Это здорово. Это был забавный розыгрыш. В моих матчах уже давно такого не было. Было весело», — цитирует Федерера официальный сайт тура.
Роджер Федерер одержал победу со счётом 6:0, 6:4. За выход в финал он поспорит с канадцем Денисом Шаповаловым.
Федерер в ¼ финала турнира в Майами победил Андерсона, выиграв первый сет 6:0