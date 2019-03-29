Оже-Альяссим: мне потребуется время, чтобы осознать всё случившееся

Канадец Феликс Оже-Альяссим оценил прогресс, которого он сумел добиться в этом сезоне. 18-летний уроженец Монреаля дошёл до полуфинала турнира серии «Мастерс-1000» в Майами, где сыграет с американцем Джоном Иснером.

«У меня многое получается. Думаю, я заметно прибавил за прошедшие пару недель. Но оглядываться назад не хочу, сделаю это по окончании турнира. Сейчас я просто жду полуфинал и хочу узнать, как далеко ещё смогу пройти. Конечно, потребуется время, чтобы осознать всё случившееся.

В матче с Иснером мне нужно поработать над позицией во время приёма. Нужно будет оценить статистику его подач, понять, куда он чаще всего посылает мяч в важные моменты. В целом мне нужно будет концентрироваться на себе, а затем искать пути сделать брейк.

Здорово, что мы с Денисом Шаповаловым прошли так далеко. В Канаде все невероятно рады. Приятно читать слова поддержки от болельщиков. Это добавляет веры в канадский теннис.

То, что меня сравнивают с великими игроками, которые добивались успеха в юные годы, это большая честь. Это означает, что я на правильном пути. Но я смотрю вперёд и просто наслаждаюсь каждым днём и каждой игрой. Никогда не знаешь, что будет дальше", — цитирует Оже-Альяссима официальный сайт тура.

Турнир в Майами завершится 31 марта.