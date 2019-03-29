Шаповалов: я всю жизнь ждал матча с Федерером

Канадец Денис Шаповалов поделился ожиданиями от матча со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами.

«Думаю, я всю жизнь ждал этого матча. Игра с Федерером на столь крупном турнире — это мечта, которая воплотилась в реальность. Ставки очень высоки, это полуфинал „Мастерса“ и встреча с моим кумиром.

Я надену солнцезащитные очки, чтобы всё было размыто и я не видел Роджера. Шучу. Я подойду к этой игре с таким же настроем, как и к другим. В целом неделя складывается отлично.

В матче с Федерером я буду наслаждаться игрой, хочу отлично провести время на корте, а также отдать все силы. Роджер — сложный противник, так что мне придётся нелегко. Рад, что у меня есть шанс сыграть с ним в полуфинале", — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.

Вторую полуфинальную пару составили американец Джон Иснер и канадец Феликс Оже-Альяссим.