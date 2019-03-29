Федерер: знал, что Оже-Альяссим прибавит, но чтобы настолько быстро…

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил потенциал 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, который вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Майами. За выход в финал уроженец Монреаля поспорит с действующим чемпионом американцем Джоном Иснером. Эта встреча состоится сегодня, 29 марта.
Федерер в полуфинале сыграет с ещё одним представителем Канады Денисом Шаповаловым.
«Это будет интересный год, и здесь, в Майами, мы увидели двух самых талантливых ребят тура на данный момент. Я тренировался с Феликсом в 2017-м. Это было здорово. Тогда в рейтинге он был около 200-й строчки. Я знал, что он прибавит, но чтобы настолько быстро… У него впереди яркое будущее, как и у Дениса», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.
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Феликс Оже-Альяссим первым из тинейджеров пробился в полуфинал Майами. Он был крутым по юниорам, а теперь резко набирает вес в ATP-туре.