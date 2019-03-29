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Победы Федерера и Шаповалова — в обзоре четвертьфиналов турнира в Майами

Победы Федерера и Шаповалова — в обзоре четвертьфиналов турнира в Майами
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на турнире в Майами (США) под 20-м номером, вышел в полуфинал, одержав победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (28) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

На счету канадца 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Тиафо выполнил 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6.

За выход в финал Шаповалов поспорит со швейцарцем Роджером Федерером (2), который победил представителя ЮАР Кевина Андерсона (6) со счётом 6:0, 6:4. Уроженец Базеля трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Андерсон выполнил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и взял 1 гейм на подаче соперника.

Видеообзор полуфиналов доступен на «Чемпионате».

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