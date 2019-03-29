Ник Боллетьери получил награду за заслуги перед штатом Флорида

Американский тренер, основатель Академии IMG в Брейдентоне Ник Боллетьери был удостоен награды за заслуги перед Флоридой. Соответствующее решение было принято в сенате столицы штата – Таллахасси.



Напомним, теннисная академия Боллетьери была основана в 1978 году. В разные годы в ней тренировались немец Борис Беккер, американцы Джим Курье, Андре Агасси, Винус и Серена Уильямс, россиянка Мария Шарапова, Мартина Хингис, представлявшая Швейцарию и ещё ряд сильнейших теннисистов в истории. Всего Боллетьери воспитал 12 будущих первых ракеток мира среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах. В 2014 году Ник был включён в Международный зал теннисной славы.

В 1987 году тренер продал Академию компании IMG, однако остался в ней на руководящей должности.