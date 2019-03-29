Донской проиграл Муте в четвертьфинале челленджера в Сен-Бриё

Российский теннисист Евгений Донской (6) не сумел выйти в полуфинал соревнований категории челленджер в Сен-Бриё (Франция). В двух партиях он уступил хозяину местных кортов Корентену Муте (4) – 6:7 (2:7), 4:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Муте отметился 1 эйсом, 3 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 2 из 2. На счету Донского 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.



Сегодняшний матч стал первым очным противостоянием теннисистов. Стоит отметить, что Евгений (28) на девять лет старше своего соперника.