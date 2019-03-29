Федерер: рекорд Коннорса по завоёванным титулам не входит в мои планы

Швейцарец Роджер Федерер заявил, что попытки побить рекорд Джимми Коннорса не входят в его планы. Напомним, американец завоевал 109 титулов за карьеру, тогда как 37-летний Федерер на турнире в Дубае выиграл свой 100-й трофей.



«Меня очень часто спрашивают о моих целях, о том, буду ли я пытаться побить рекорд Коннорса… Нет, это не входит в перечень моих планов и задач. Я доволен сотней титулов – в моей жизни и без того случилось очень много всего захватывающего. Не произойдёт ничего страшного, если мне придётся завершить карьеру и не удастся побить рекорд Джимми.



В данный момент я просто счастлив, что могу соревноваться, а в моей семье всё в полном порядке», – цитирует Федерера Globo Esporte.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.