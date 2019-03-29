А. Зверев: завершу карьеру, как только перестану получать удовольствие от игры

21-летний немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, при каких обстоятельствах готов завершить профессиональную карьеру.



«Лучше я всегда буду ощущать давление, чем его не будет совсем. Для меня это удовольствие. Как только я перестану его получать, то закончу карьеру. Совершенно неважно, сколько мне будет лет, на какой позиции в рейтинге я буду находиться и сколько денег к тому моменту заработаю.



Я всегда говорил, что играю не ради денег, теннис – моя страсть с самого детства», – цитирует Зверева L'Equipe.



В данный момент немецкий теннисист располагается на третьей строчке в мировом рейтинге АТР. В текущем сезоне Зверев провёл 18 матчей, из которых сумел победить в 13. На турнире в Майами Александр проиграл во втором круге.