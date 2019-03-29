Халеп: играю в футбол, когда есть возможность

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказал об отношении к футболу. В Интернете можно встретить немало роликов, где она уверенно обращается с мячом.



«Никогда не играла в футбол по-настоящему, просто немного играла с мячом. Когда была ребёнком, никогда не занималась этим видом спорта профессионально, не играла в какой-либо команде. Просто, бывало, играла с друзьями. Это помогает согреть лодыжки и колени. Так что, думаю, это хороший вид спорта. И когда у меня есть возможность, я всегда выхожу на поле», – цитирует Халеп Tennis World USA.

Напомним, Симона имела шансы вернуть звание первой ракетки мира в ходе турнира в Майами. Для этого ей нужно было выйти в финал соревнований, однако румынка проиграла Каролине Плишковой в полуфинале.