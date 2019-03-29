Иснер обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал «Мастерса» в Майами

Американский теннисист Джон Иснер (7) вышел в финал соревнований категории АТР 1000 в Майами (США). На двух тай-брейках он обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Интересно, что юный канадец имел шансы выиграть обе партии, однако оба раза не сумел подать на сет. В первом случае он допустил три двойные ошибки в решающем гейме, а во втором – двойную ошибки и смазанный смэш.



Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету Иснера 21 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка. Оже-Альяссим отметился 6 подачами навылет, 7 двойными ошибками и реализовал 2 брейк-пойнта.

Защиту титула в финале соревнований американец проведёт с победителем встречи Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Денис Шаповалов (Канада, 20).

Стоит отметить, что Иснер является действующим чемпионом Miami Open. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Александра Зверева.