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Иснер обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал «Мастерса» в Майами

Иснер обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер (7) вышел в финал соревнований категории АТР 1000 в Майами (США). На двух тай-брейках он обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Интересно, что юный канадец имел шансы выиграть обе партии, однако оба раза не сумел подать на сет. В первом случае он допустил три двойные ошибки в решающем гейме, а во втором – двойную ошибки и смазанный смэш.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. На счету Иснера 21 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка. Оже-Альяссим отметился 6 подачами навылет, 7 двойными ошибками и реализовал 2 брейк-пойнта.

Защиту титула в финале соревнований американец проведёт с победителем встречи Роджер Федерер (Швейцария, 4) – Денис Шаповалов (Канада, 20).

Стоит отметить, что Иснер является действующим чемпионом Miami Open. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Александра Зверева.

29 марта 2019 года, пятница. 20:10 МСК
Майами (м). 1/2 финала
Матч окончен
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Д. Иснер
2 : 0
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 3 6 4  
           
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