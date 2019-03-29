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Федерер: я мог бы играть, как Кафельников, но выбрал другой путь

Федерер: я мог бы играть, как Кафельников, но выбрал другой путь
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём отношении к количеству проведённых за сезон матчей. В пример он привёл бывшую первую ракетку мира из России Евгения Кафельникова.

«Я всегда думал о том, чтобы играть как можно дольше. С 2004 года, когда я стал первой ракеткой мира, я и мой тренер приняли решение руководствоваться долгосрочной перспективой. Я мог заработать больше денег, играя больше турниров и матчей, но мой выбор – играть дольше, а не больше.

Если оглянуться назад, то Евгений Кафельников играл 30 или 32 турнира за сезон. Я никогда не хотел этого делать. Если я играю, я хочу делать хорошо, без травм. Я люблю игру, и в конце концов, такое расписание принесло свои результаты – я всё ещё конкурентоспособен и здоров», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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