Оже-Альяссим – про ошибки при подаче на сет: наверняка это были нервы

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал тот факт, что в полуфинальном матче Miami Open дважды не смог подать на сет против американца Джона Иснера. Впоследствии он уступил обе партии на тай-брейках. В одном из случаев он допустил три двойные ошибки в гейме.



«Наверняка это были нервы. Я словно подхватил какой-то вирус, или что-то в этом роде, не знаю… Я просто не мог выполнить вторую подачу. Было тяжело это принять.



Нервы действительно взяли надо мной верх. Сегодня я не мог действовать спокойно и без волнения, как делал это в предыдущих матчах», – цитирует 18-летнего теннисиста официальный сайт АТР.

Иснер продолжит защиту титула в финальном матче, где его соперником станет победитель пары Роджер Федерер (Швейцария) – Денис Шаповалов (Канада).