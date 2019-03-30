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Соболенко и Мертенс обыграли Азаренко и Барти и вышли в финал парного Miami Open

Соболенко и Мертенс обыграли Азаренко и Барти и вышли в финал парного Miami Open
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс одержали девятую победу подряд, обыграв в полуфинале парного турнира в Майами Викторию Азаренко из Беларуси и австралийку Эшли Барти – 7:6 (8:6), 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минута. На счету победительниц встречи 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов. Азаренко и Барти отметились 5 двойными ошибками и 5 брейками. Подач навылет девушки не выполнили.

За главный трофей соревнований Соболенко и Мертенс поборятся с победительницами матча Саманта Стосур (Австралия, 8)/Чжен Сайсай (Китай, 6) – Латина Чан (Китай, 8)/Хао-Чин Чан (Китай, 8).

Стоит отметить, что это второй подряд финал, в который вышли белорусская и бельгийская теннисистки. Ранее они стали победительницами турнира в Индиан-Уэллсе (США).

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