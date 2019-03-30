Дьяченко обыграла Шмиткову и вышла в финал турнира в Круаси-Бобур

Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла в финал соревнований категории ITF в Круаси-Бобур (Франция). В двух партиях она обыграла представительницу Чехии Терезу Шмиткову со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Стоит отметить, что россиянка отыграла семь сет-болов по ходу первой партии.



Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Дьяченко 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта. Её соперница отметилась 11 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 1 брейком.



За главный трофей соревнований Виталия поборется с представительницей США Робин Андерсон, которая располагается на 228-й строчке в рейтинге WTA.