Федерер вышел в финал турнира в Майами, в двух сетах обыграв Шаповалова

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на турнире в Майами (США) под четвёртым номером, вышел в финал соревнований, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова (20)– 6:2, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. На счету Федерера 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 3 брейк-пойнта из 11. Шаповалов совершил 3 эйса, допустил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

За титул в финале соревнований швейцарец поспорит с американским теннисистом Джоном Иснером (7), который в полуфинале обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Стоит отметить, что Иснер является действующим чемпионом Miami Open. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Александра Зверева.