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Маррей впервые после операции потренировался на корте

Маррей впервые после операции потренировался на корте
Теннис / ATP

Бывшая первая ракетка мира двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей провёл первую тренировку на корте после операции по замене тазобедренного сустава. Маррей тренировался со стенкой в спортивном клубе Оксшотта.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» HolyKey1.

Большую часть прошлого сезона Энди Маррей восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии 2019 года он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию. В марте 31-летний теннисист сообщил о прохождении успешной реабилитации и готовности возобновить карьеру.

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