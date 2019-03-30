Федерер: разница в возрасте между мною и Шаповаловым добавляет мотивации

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над Денисом Шаповаловым в полуфинале турнира в Майами отметил разницу в возрасте с канадским спортсменом.

Федереру 37 лет, Шаповалову — 19.

«Перед матчем сказал дочкам, что Шаповалов ещё не родился, когда я начал играть в профессиональном туре. И они такие: «Что? Подожди-ка». Они всё посчитали. «Значит, он очень молодой?» — спрашивают меня. И я отвечаю: «Да, а я очень старый». Но это добавляет мне мотивации. Никаких сомнений», — цитирует Федерера сайт ATP.

В финале турнира в Майами швейцарец поспорит с американским теннисистом Джоном Иснером (7), который в полуфинале обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).