Иснер: перед турниром в Майами я говорил, что, скорее всего, не защищу титул

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Майами (США). В полуфинале Иснер, являющийся действующим чемпионом турнира, обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).



«Перед турниром я говорил, что, скорее всего, не защищу титул, потому что за всю карьеру выиграл всего один такой турнир. Но теперь я в одном матче от победы. Надеюсь, в итоге окажется, что я был неправ.



Это просто очередной турнир. Восемь лет назад я бы, возможно, переживал по поводу защиты титула, но теперь я об этом даже не думаю», — цитирует Иснера сайт ATP.



Защиту титула в финале соревнований американец проведёт c Роджером Федерером, которому уступает 2:5 в личных встречах.