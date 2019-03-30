Циципас: играй я в Великобритании, жизнь была бы проще

Греческий теннисист Стефанос Циципас сравнил себя с молодыми британскими игроками.

«У них есть возможности. В Британии всё очень просто: они могут обеспечить игроков по сравнению с федерацией, подобной греческой, которая не так богата.

Играй я в Великобритании, жизнь была бы проще. Но трудности, с которыми мне пришлось столкнуться в жизни, закалили меня и сделали психологически сильнее. Я ценю свои достижения, не забывая, с какими сложностями мне пришлось столкнуться, чтобы войти в число лучших. Если бы я был частью такой большой федерации, как британская, и меня бы всем обеспечивали, оплачивали поездки на турниры и так далее, это было бы слишком просто», — приводит слова Циципаса The Telegraph.