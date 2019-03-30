Дьяченко выиграла турнир ITF в Круаси-Бобур, взяв верх над Андерсон

Российская теннисистка Виталия Дьяченко выиграла турнир ITF в Круаси-Бобур (Франция). В финальном матче первая сеяная Дьяченко двух партиях разгромила американку Робин Андерсон, которая располагается на 228-й строчке в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Дьяченко 4 раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из шести. Андерсон подала 3 эйса, избежала ошибок на подаче и реализовала два брейка.

Теннисистки впервые встретили в официальных матчах.

Благодаря титулу на турнире ITF в Круаси-Бобур 28-летняя уроженка Сочи Дьяченко в новом рейтинге WTA поднимется на 11 строчек, со 106-го на 95-е место, и таким образом, войдёт в топ-100.