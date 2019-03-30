Гаврилова определилась с новым тренером

Новым тренером выступающей за Австралию теннисистки Дарьи Гавриловой стал её соотечественник Дэвид Тейлор. Соглашение продлится до июля, после чего будет рассмотрен вариант продолжения сотрудничества.



«Мы хорошо общались с Дарьей еще до принятия решения о совместном сотрудничестве. Она ставит цели, хочет, чтобы её стиль игры был более определённым. Дарья находится в поиске форхенда, использует перемещения для атаки, а не просто обороняется. Она имеет качества, чтобы сделать свою игру более цельной», – цитирует Тейлора пресс-служба Федерации тенниса Австралии.



Тейлор ранее тренировал таких звезд, как Мартина Хингис, Ана Иванович, Алисия Молик и Саманта Стосур, а также был капитаном сборной Австралии в Кубке Федерации.



В данный момент Дарья занимает 54-е место в рейтинге WTA, не выступая в последнее время в туре из-за травмы.