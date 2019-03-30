Бывший тренер Потаповой поздравила теннисистку с 18-летием

Бывший тренер Анастасии Потаповой Ирина Доронина поздравила теннисистку с днём рождения.

«Анастасия, мои наилучшие пожелания в твоё 18-летие! Здоровья, удачи и терпения!!! Помни и знай, я верю в тебя! Я верю, что ты будешь топ-игроком! Иди к нашей мечте! С днём рождения!» — написала Доронина на своей странице в «Фейсбуке».

Потапова объявила о прекращении сотрудничества с Дорониной 23 марта в своём «твиттере».

Фото доступно в «фейсбуке» Ирины Дорониной.

18-летняя российская теннисистка занимает 71-е место в рейтинге WTA.

Под руководством Дорониной Потапова выиграла юниорский Уимблдон-2016 и трижды выходила в финал юниорских турниров Большого шлема в парном разряде. Анастасия — бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров.