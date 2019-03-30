Выиграв в Майами, Барти стала 14-й победительницей турниров в 2019 году

Австралийская теннисистка Эшли Барти, став победительницей турнира в Майами, продолжила традицию сезона-2019, в котором у каждого турнира новый победитель. Барти, завоевавшая самый главный на данный момент титул в карьере, стала уже 14-й в этом списке.

Её соперница по финальному матчу, чешка Каролина Плишкова, могла прервать эту серию, так как уже побеждала в 2019 году на турнире в Брисбене, но Барти оказалась сильнее и стала пятой теннисисткой выигравшей турнир в Майами за последние пять лет.

Также отметим, что Барти продолжила ещё одну серию. Крупнейшие турниры 2019 года выигрывают 22-летние. Australian Open – Наоми Осака, турнир в Дубае – Белинда Бенчич, турнир в Индиан-Уэллсе – Бьянка Андрееску, теперь в Майами – Барти, которая в понедельник дебютирует в топ-10.