Братья Брайаны выиграли «Мастерс» в Майами в парном разряде

Братья Боб и Майк Брайан стали победителями турнира серии «Мастерс 1000» в Майами в парном разряде. В финале американцы Брайаны, посеянные под третьим номером, в двух сетах обыграли голландца Весли Колхофа и грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:5, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Братья Брайаны дважды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 11. Колхоф и Циципас подали 3 эйса, дважды ошиблись на подаче и упустили 4 возможности взять подачу соперников.

Боб Брайан выиграл 118-й титул в парном разряде, Майк Брайан – 123-й. Для обоих братьев это второй трофей в сезоне-2019. Братья выиграли 39-й «Мастерс» и одержали шестую победу на турнире в Майами.