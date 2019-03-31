Текстовая онлайн-трансляция финала Иснер – Федерер на турнире в Майами

В финальном матче турнира категории «Мастерс 1000» в Майами встретятся американец Джон Иснер и швейцарец Роджер Федерер. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Пятая ракетка мира Федерер и девятый номер рейтинга АТР Иснер встречались друг с другом в официальных матчах 7 раз. Счёт в личном противостоянии – 5-2 в пользу швейцарца. Однако предыдущая их встреча состоялась ещё в 2015 году – на «Мастерсе 1000» в Париже. А впервые Иснер и Федерер сыграли на US Open — 2007.

33-летний Иснер защищает титул в Майами. 37-летний Федерер в случае победы завоюет 101-й титул в одиночном разряде на турнирах АТР.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Иснер – Федерер на турнире в Майами.