Федерер высоко оценил подачу Иснера перед финалом в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Майами встретится с американцем Джоном Иснером, считает, что ему придётся противостоять одной из лучших подач в мире.

«Всё очень просто. Он обладает одной из тех подач, которые в принципе невозможно прочитать. Играя с ним, вам остаётся только надеяться, что звёзды сойдутся нужным для вас образом, вы выберете правильную сторону, а он соответственно неправильную. Возможно, он ошибётся на подаче, а вы сможете раз за разом ставить его в неудобные ситуации и в конце концов каким-то образом найдёте способ его обыграть», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.

Для Федерера предстоящий матч в Майами станет 50-м финалом турнира серии «Мастерс», для Иснера – только пятым. И лишь один раз, год назад в Майами, он выиграл «Мастерс 1000».