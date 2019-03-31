Иснер: не удивлён, что снова вышел в финал здесь, в Майами

Американский теннисист Джон Иснер, который в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Майами встретится со швейцарцем Роджером Федерером, считает, что сможет защитить титул, если правильно настроится на матч.

«Я считаю, что могу выиграть любой турнир, в котором участвую, если смогу решительно настроиться и отлично подавать. Не удивлён, что снова вышел в финал здесь, в Майами», — приводит слова Иснера пресс-служба АТР.

Для Федерера предстоящий матч в Майами станет 50-м финалом турнира серии «Мастерс», для Иснера – только пятым. И лишь один раз, год назад в Майами, он выиграл «Мастерс 1000».

Счёт в личном противостоянии соперников – 5-2 в пользу швейцарца. Однако предыдущая их встреча состоялась ещё в 2015 году – на «Мастерсе 1000» в Париже.