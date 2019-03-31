Федерер: о таком начале финального матча можно было только мечтать

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями от победы в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. 37-летний швейцарец выиграл 101-й титул в карьере, разгромив в двух сетах американца Джона Иснера — 6:1, 6:4. Федерер начал встречу с брейка и выиграл первый сет за 24 минуты, а весь матч – за 64. У Иснера не было ни одного шанса взять подачу швейцарца.

«О таком начале матча можно было только мечтать. Это успокоило мои нервы. Какая неделя для меня! Я просто счастлив сейчас. Это невероятно. Я впервые играл здесь в 1999 году, и вот я здесь в 2019-м. Это для меня много значит», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.

Федерер в четвёртый раз выиграл турнир в Майами и стал первым теннисистом, которому удалось завоевать более одного титула в 2019 году.