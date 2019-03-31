Иснер: я играл против величайшего теннисиста, а моя нога меня убивала

Американский теннисист Джон Иснер объяснил, почему не смог защитить титул на «Мастерсе» в Майами, уступив в финале швейцарцу Роджеру Федереру (1:6, 4:6).

«Ещё в первом сете я почувствовал некоторую боль в ноге, и она не проходила, а только усиливалась. Это ужасное чувство, потому что ты изолирован, рядом нет товарищей по команде, чтобы спрятаться за ним. Я играл против величайшего теннисиста из всех, когда-либо игравших в этой невероятной атмосфере, а моя нога убивала меня.

Поясню. Я не говорю, что мог выиграть матч, если б не нога, но постарался бы сделать его интереснее, зрелищнее. Роджер был слишком хорош, он превзошёл меня. Да и со мной в первых пяти встречах всё было в порядке, ничто не беспокоило. А потом эта странная боль в ноге. Надеюсь, ничего серьёзного, посмотрим», — приводит слова Иснера официальный сайт АТР.