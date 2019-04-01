Мертенс и Соболенко выиграли турнир в Майами в парном разряде

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко выиграли турнир в Майами парном разряде. В финальном матче Мертенс и Соболенко в двух сетах обыграли шестых сеяных, австралийку Саманту Стосур и Чжан Шуай из Китая, со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Мертенс и Соболенко 6 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 10. Стосур и Чжан Шуай подали 1 эйс, трижды ошиблись на подаче и реализовали 2 брейка.

Мертенс завоевала восьмой титул в карьере в парном разряде, Соболенко – второй. За победу в Майами Мертенс и Соболенко получат 1000 очков рейтинга и $457 290 призовых.

Ранее турнир в Майами в одиночном разряде выиграла австралийка Эшли Барти.