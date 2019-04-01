Федерер стал четвёртой ракеткой мира, Циципас — восьмой

В обновлённом рейтинге ATP от 1 апреля швейцарец Роджер Федерер поднялся на четвёртую строчку, грек Стефанос Циципас — на восьмую.
Лучший из россиян, Карен Хачанов, занимает 12-ю позицию.
Рейтинг ATP. 1 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 070.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8725.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6040.
4 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4765.
6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 4200.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.
8 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3240.
9 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3085.
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12 (12). Карен Хачанов (Россия) — 2810...
14 (15). Даниил Медведев (Россия) — 2295...
90 (99). Андрей Рублёв (Россия) — 654.
Федерер снова первый! А ещё у него теперь больше 100 титулов
На «Мастерс 1000» в Майами Роджер Федерер завоевал 101-й трофей в карьере в одиночном разряде и возглавил чемпионскую гонку.