Оже-Альяссим занял 2-ю строчку в чемпионской гонке U21, Шаповалов — 3-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на вторую строчку, его соотечественник Денис Шаповалов — на третью. Лучший из россиян, Павел Котов, сохранил за собой 20-ю позицию.

Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.



Чемпионская гонка U21. 1 апреля

1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1460.

2 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 786.

3 (5). Денис Шаповалов (Канада) — 675.

4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 595.

5 (2). Алекс де Минор (Австралия) — 485.

6 (6). Миомир Кецманович (Сербия) — 313.

7 (7). Уго Умбер (Франция) — 289.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 260.

9 (9). Алексей Попырин (Австралия) — 163.

10 (8). Корентен Муте (Франция) — 162.

…

20 (20). Павел Котов (Россия) — 43...

32 (32). Ален Авидзба (Россия) — 15.

57 (57). Савриян Данилов (Россия) — 1.