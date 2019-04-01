Оже-Альяссим занял 2-ю строчку в чемпионской гонке U21, Шаповалов — 3-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 канадец Феликс Оже-Альяссим поднялся на вторую строчку, его соотечественник Денис Шаповалов — на третью. Лучший из россиян, Павел Котов, сохранил за собой 20-ю позицию.
Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.
Чемпионская гонка U21. 1 апреля
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1460.
2 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 786.
3 (5). Денис Шаповалов (Канада) — 675.
4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 595.
5 (2). Алекс де Минор (Австралия) — 485.
6 (6). Миомир Кецманович (Сербия) — 313.
7 (7). Уго Умбер (Франция) — 289.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 260.
9 (9). Алексей Попырин (Австралия) — 163.
10 (8). Корентен Муте (Франция) — 162.
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20 (20). Павел Котов (Россия) — 43...
32 (32). Ален Авидзба (Россия) — 15.
57 (57). Савриян Данилов (Россия) — 1.