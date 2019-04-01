Федерер обошёл Джоковича и Надаля в чемпионской гонке ATP, Медведев — 8-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 1 апреля швейцарец Роджер Федерер поднялся на первую строчку, американец Джон Иснер — на шестую, россиянин Даниил Медведев — на восьмую, испанец Роберто Баутиста-Агут — на девятую.
Чемпионская гонка ATP. 1 апреля
1 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280.
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2225.
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 1605.
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 1460.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1145.
6 (23). Джон Иснер (США) — 1060.
7 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 995.
8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 895.
9 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 890.
10 (7). Кей Нисикори (Япония) — 890.
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49 (60). Андрей Рублёв (Россия) — 306...
57 (52). Карен Хачанов (Россия) — 280.
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