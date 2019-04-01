Бенчич сыграет с Айавой в первом круге турнира в Чарльстоне

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Чарльстоне (США). В финал отборочного турнира пробилась одна представительница России — Варвара Флинк (4), однако на решающий поединок квалификации с американкой Лорен Дэвис (12) она не вышла.

Чарльстон. Женщины. Распределение победительниц квалификации

Катерина Козлова (Украина, Q) — Кристина Плишкова (Чехия).

Франческа ди Лоренцо (США, Q) — Алёна Большова-Садойнов (Испания).

Астра Шарма (Австралия, Q) — Тэйлор Таунсенд (США).

Дестани Айава (Австралия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9).

Лорен Дэвис (США, Q) — Исалин Бонавентюр (Бельгия).

Магдалена Фрех (Польша, Q) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 12).

Мартина Тревизан (Италия, Q) — Надежда Киченок (Украина, Q).

Матчи основной сетки начнутся сегодня, 1 апреля.