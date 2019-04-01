Бенчич сыграет с Айавой в первом круге турнира в Чарльстоне

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Чарльстоне (США). В финал отборочного турнира пробилась одна представительница России — Варвара Флинк (4), однако на решающий поединок квалификации с американкой Лорен Дэвис (12) она не вышла.
Чарльстон. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Катерина Козлова (Украина, Q) — Кристина Плишкова (Чехия).
Франческа ди Лоренцо (США, Q) — Алёна Большова-Садойнов (Испания).
Астра Шарма (Австралия, Q) — Тэйлор Таунсенд (США).
Дестани Айава (Австралия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9).
Лорен Дэвис (США, Q) — Исалин Бонавентюр (Бельгия).
Магдалена Фрех (Польша, Q) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 12).
Мартина Тревизан (Италия, Q) — Надежда Киченок (Украина, Q).
Матчи основной сетки начнутся сегодня, 1 апреля.