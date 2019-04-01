Кар. Плишкова: с нетерпением жду перехода на грунтовое покрытие

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, проигравшая представительнице Австралии Эшли Барти в финале турнира категории Premier Mandatory в Майами (США) со счётом 6:7 (1:7), 3:6, рассказала о ближайших планах.

«В ближайшие пару ней я буду отдыхать, вернусь домой. Дальше буду готовиться, может, в Чехии, может, в Монако или Барселоне, потому что Кончита Мартинес сейчас там. У меня будет достаточно времени для подготовки к грунтовому сезону. Я с нетерпением жду перехода на другое покрытие», — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.

Каролина вернётся к соревнованиям на грунтовом турнире в Штутгарте (Германия), действующей победительницей которого она является. Турнир пройдёт с 22 по 28 апреля.

Халеп стала 2-й ракеткой мира, Кар. Плишкова — 4-й, Барти — 9-й