Иснер: увы, я не смог качественно подавать в финале, за что и был наказан

Американец Джон Иснер прокомментировал своё поражение в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Майами. В двух партиях он уступил швейцарцу Роджеру Федереру – 1:6, 4:6.



«Мне встречались игроки, которые хорошо принимали мою подачу, но Роджер справляется с ней совсем иначе. Он словно ставит блок. Он стоит очень близко к линии и очень хорошо реагирует по мячу. Это нечто совсем другое…



Мне нужно было выйти и проявить себя, особенно в первом гейме. Увы, я не смог качественно подавать в финале, и Федерер сразу же наказал меня за это. Что ни говори, Роджер был слишком хорош, и я знал, что он будет таков.



Несмотря ни на что, первые пять геймов меня ничего не беспокоило, и только потом появилась странная боль в ноге», – цитирует Иснера официальный сайт АТР.

Иснер: я играл против величайшего теннисиста, а моя нога меня убивала