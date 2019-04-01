Федерер: я ехал в Майами с мыслями о хорошем турнире, и эти мысли окупились

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу на «Мастерсе» в Майами. В финальном матче он обыграл американца Джона Иснера – 6:1, 6:4.



«Было бы легко сказать, что прошлогодний Miami Open мне не удался, поэтому и в этом сезоне мне не удастся вернуться. Тем не менее я чувствовал, что могу немного продлить хардовый период сезона и сыграть в Майами побольше матчей.



Кроме того, секрет заключается в том, что по сравнению с прошлым сезоном я остался позитивным после поражения в финале Индиан-Уэллса. В 2018 году я был подавлен после проигрыша на BNP Paribas Open, поэтому и провалился в Майами. На этот раз я ехал в Майами с мыслями о хорошем турнире, и эти мысли окупились», – цитирует Федерера официальный сайт АТР.

Иснер: увы, я не смог качественно подавать в финале, за что и был наказан